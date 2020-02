GRC pakt punt, Helpman verliest topper in slotfase

sport

Foto Martijn Minnema: Helpman - Germanicus

In de zondag Eerste Klasse F hield GRC een punt over aan de uitwedstrijd tegen SVBO, Stadspark verloor zaterdagavond al met 2-4 van Roden. In 2L verloor Helpman de topper tegen Germanicus op eigen veld met 3-4.

Door Martijn Minnema

1F

GRC leek op bezoek bij nummer drie SVBO een nederlaag te gaan lijden, bij rust was de stand 2-0 en die stand bleef tot de 75′ minuut staan. Maar in het laatste kwartier kwam GRC nog langszij, Robert Smit maakte er 2-1 van en zes minuten voor tijd scoorde Yannick van Duyn de 2-2.

SC Stadspark verloor zaterdagavond  van Roden, de gasten bogen in het laatste kwart een 2-1 achterstand om in een 2-4 zege. GRC is zevende, Stadspark is elfde.

2L

Voor Helpman stond voor de tweede week op rij een topper op het programma. Een goed begin werd beloond met de 1-0 (Danny Dijkstra 22′ minuut) maar daarna scoorde Germanicus binnen 4 minuten vanuit het niets twee keer zodat het na een klein half uur ineens 1-2 stond. Kort voor rust scoorde Danny Dijkstra de verdiende 2-2.

Na rust ging het aardig gelijk op en leek Helpman 10 minuten voor tijd de winst te pakken na een eigen doelpunt van Germanicus. De koploper uit Coevorden kwam echter twee minuten later alweer langszij en pakte in de laatste minuut zelfs nog de volle winst waardoor het gat met Helpman nu 5 punten is.

GVAV Rapiditas won uit bij ASVB met 2-1 en staat nu tweede op twee punten van Germanicus. Ingmar Liezenga scoorde beide treffers.

Onderin sloeg FC Lewenborg de aanval van Gruno af, Lewenborg won het duel der onderste met liefst 8-1. Jord Blokker maakte er drie. Lewenborg steeg door de zege van de dertiende naar de elfde plaats.