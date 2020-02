Grafisch Museum GRID en Universiteitsmuseum trokken meer bezoekers

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het Grafisch Museum GRID en het Universiteitsmuseum hadden vorig jaar over belangstelling niet te klagen.

Het GRID aan de Sint Janstraat trok bijna 15 duizend bezoekers en dat is een record voor het museum. Het Universiteitsmuseum aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat trok bijna 11 duizend bezoekers. Dat was meer dan het jaar er voor, ondanks dat het museum entree is gaan heffen.

De Stichting Oude Groninger Kerken trok meer dan 65.000 belangstellenden, vooral door de jubileumcampagne ’50 kerken open!’.