Goed sociaal plan, maar niet laatste ontslagronde bij Niemeyer

Foto: Google Streetview

De vakbonden zijn tevreden over het sociale plan voor de mensen die bij tabaksfabrikant BAT Niemeyer aan de Paterswoldseweg worden ontslagen. Dat meldt CNV Vakmensen.

Bij Niemeyer verdwijnen 60 van de 225 banen. “Het is een ruimhartig sociaal plan, met een extra lange looptijd van vier jaar”, zegt onderhandelaar Hank Oomkes van CNV Vakmensen. “Die lange termijn is voor de mensen belangrijk, want BAT Niemeyer opereert in een onzekere markt. We wilden graag een goed vangnet, zowel voor degenen die nu moeten vertrekken als voor degenen die kunnen blijven. Dat is gelukt.”

De tabaksindustrie heeft het moeilijk, onder meer door een afnemend aantal rokers: “De volumes lopen terug, het zal waarschijnlijk niet de laatste reorganisatie zijn”, aldus Oomkes.

Naast de ontslagvergoeding krijgen de werknemers onder meer begeleiding bij het vinden van nieuw werk en een scholingsbudget van 2500 euro. Het akkoord wordt binnenkort voorgelegd aan de leden.