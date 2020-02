Gloednieuwe Arriva-treinen voor Noorden getest in Roemenië (video)

nieuws

Foto: Werner Rudolph via https://www.drehscheibe-online.de

Een oplettende treinspotter zag ze in het begin van deze week rijden in Polen: twee gloednieuwe Wink-treinen die vanaf december in het Noorden gaan rijden.

De twee treinen zijn gemaakt door treinfabrikant Stadler die in totaal achttien van dit type treinen gaat maken voor vervoersbedrijf Arriva. Dat wat als eerste opvalt aan het nieuwe materieel is de kleur. De rood-witte kleurstelling die we op dit moment kennen van de Spurts is op de nieuwe treinen ingeruild voor een turquoise-witte kleurstelling. Bronnen laten weten dat wat nu te zien is nog niet de definitieve huisstijl is. Dit gaat de komende tijd nog verder uitgewerkt worden.

De trein zelf bestaat uit drie delen. Twee coupés waar een motorblok tussen zit. Opvalt is dat de eerste coupé één deur heeft en het andere gedeelte heeft er twee. In het gedeelte waar twee deuren zitten bevindt zich onder andere het toilet maar ook de stilteruimte. Het gedeelte met één deur bestaat enkel uit zit- en staanplaatsen. De trein heeft een lengte van 56 meter, wat vergelijkbaar is met de lengte van de huidige Spurts die uit drie bakken bestaan. In de nieuwe trein is geen eerste klas aanwezig, wel zijn er bij alle zitplaatsen stopcontacten en USB-laders aanwezig.

De twee Wink-treinen werden gespot in de buurt van station Kraków Nowa Huta Północ in Polen. Bronnen laten weten dat het materieel onderweg was naar Făurei in Roemenië. Daar is een testbaan gesitueerd waar de treinen de komende tijd getest worden. Op deze baan, die ongeveer veertien kilometer lang is, kunnen omvangrijke tests gedaan worden waarmee onderzocht wordt of het materieel veilig is en of de software zich gedraagt zoals het zich zou moeten gedragen. In december gaan de nieuwe treinen rijden tussen Groningen en Leeuwarden.

Bekijk hier de beelden van de nieuwe treinen die station Kraków Nowa Huta Północ in Polen passeren: