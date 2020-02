Glimmen zit deels zonder water door kapotte hoofdwaterleiding

nieuws

Bij werkzaamheden in Glimmen is dinsdagmiddag een hoofdwaterleiding geraakt. Daardoor zitten huishoudens aan de Hoge Hereweg, de Boerhoorn, de Rijksstraatweg en de Oude Boerenweg sinds het begin van de middag zonder water.

Volgens het Waterbedrijf Groningen is de reparatie in volle gang. Het bedrijf hoopt de lekkage rond 15.00 uur te hebben verholpen. Het biedt de getroffen huishoudens excuses aan voor de overlast.

Als gevolg van deze werkzaamheden is er kans op troebel water uit de kraan. Als het water troebel is, kunt u het beste de kranen in huis even dichthouden. Na een half uur is het troebele water meestal wel uit de hoofdleidingen verdwenen.