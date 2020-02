GIJS Groningen moet beslissingsduel spelen voor plek in halve finale play-offs

sport

Foto: www.gijsgroningen.nl

IJshockeyclub GIJS Groningen moet morgen opnieuw op bezoek bij Dordrecht Lions om uit te maken wie er naar de halve finale van de play-offs om het kampioenschap in de Eerste Divisie gaat. GIJS won vorige week thuis in de best-of-3 serie nog van de Zuid-Hollanders, maar verloor zaterdagavond in Dordrecht met 4-2.

Na ruim zes minuten bracht Tim Bartels GIJS op een 0-1 voorsprong. In de tweede periode kwam Dordrecht via Floris Veenhuizen op gelijke hoogte en zes minuten later maakte Levy Galjaard 2-1. Fenno Mulder trok daarna de stand weer gelijk door namens de Groningers de 2-2 te scoren. Na 36 minuten ijshockey zette Nikita Kemyshev Dordrecht Lions voor het eerst op voorsprong. In de slotfase gooide Floris Veenhuizen de wedstrijd in het slot door de 4-2 te scoren.

Het beslissende duel tussen Dordrecht Lions en GIJS Groningen begint morgenavond om zeven uur in Dordrecht.