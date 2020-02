Gewonde bij steekpartij op Energieweg, verdachte aangehouden

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een steekpartij maandagavond op de Energieweg is een persoon gewond geraakt. Een verdachte werd aangehouden. Dat melden verschillende incidentenwebsites.

Het incident vond plaats rond 22.40 uur. “Wat er precies heeft plaatsgevonden is nog onduidelijk”, vertelt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl. “Naar alle waarschijnlijkheid heeft er een steekpartij plaatsgevonden op een woonboot. Een slachtoffer heeft daarna kunnen vluchten in de richting van een fastfoodrestaurant aan de Atoomweg.” Martin Nuver van 112groningen.nl vertelt dat een ambulance enige tijd voor het restaurant heeft gestaan. “Het slachtoffer is vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De ambulance had bij deze rit de sirene ingeschakeld.”

Het slachtoffer wordt in een ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Foto: 112groningen.nl.

Persoon aangehouden

Op de Energieweg is de politie ondertussen bezig met een onderzoek. “Er staan hier verschillende politiewagens”, ziet Ten Cate. “Zojuist hebben agenten één persoon aangehouden. Op en rond de woonboot wordt onderzoek gedaan. Daarnaast hebben politiemensen ook een geparkeerde auto doorzocht.” De Energieweg is vanwege de inzet van de hulpdiensten afgesloten.

