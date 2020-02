Gewonde bij mogelijke steekpartij in Vondelflat

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een mogelijke steekpartij in de Vondelflat aan de Vondellaan is vrijdagavond een persoon lichtgewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van een steekpartij kwam rond 18.30 uur bij de hulpdiensten binnen. “Of er ook daadwerkelijk gestoken is, weet ik niet”, zegt Ten Cate. “Van een agent begreep ik dat er een ruzie is geweest. Hier bij de flat staan in ieder geval vier politiewagens. Ook een ambulance is ter plaatse. In de ziekenwagen wordt op dit moment een persoon behandeld.”

Rond 19.00 uur ziet Ten Cate dat het slachtoffer niet mee hoeft naar het ziekenhuis. “De persoon is zojuist uit de ambulance gestapt. Politieagenten zijn druk met een onderzoek. Zoals ik het interpreteer heeft de ruzie in de flat plaatsgevonden. Agenten spreken daarbij met verschillende getuigen. Ook is er iemand gefouilleerd.” Of er ook een mes is aangetroffen is onbekend.

Later meer.