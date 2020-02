Gewonde bij brand in studentenhuis Turfsingel

nieuws

Foto: Raymond Meter - 112groningen.nl

Bij een brand in een studentenhuis vrijdagavond aan de Turfsingel is een bewoner lichtgewond geraakt. Dat meldt de Groninger brandweer.

De melding van de brand kwam rond 18.30 uur bij de hulpdiensten binnen waarop in eerste instantie een bluswagen en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Omdat onbekend was of er nog mensen in het gebouw aanwezig waren hebben we vrij snel opgeschaald naar middelbrand”, vertelt een woordvoerder van de brandweer. “Daarop kwam ook een tweede bluswagen ter plaatse.”

Bij aankomst zijn de brandweerlieden direct op onderzoek uitgegaan. “Al heel snel werd duidelijk dat alle bewoners uit het pand waren. De brand bleek te woeden in de keuken. Deze vuurhaard hadden we snel onder controle. Eén van de bewoners bleek rook ingeademd te hebben. Deze persoon is gecontroleerd door medewerkers van de ambulance. Stichting Salvage komt ter plaatse om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.” Hoe de brand kon ontstaan is onbekend.