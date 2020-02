Geweldadige overval Oosterhamriklaan in Opsporing Verzocht

nieuws

Een foto uit de opnames van de reconstructie van de overval - Foto: Politie

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan een woningoverval aan de Oosterhamriklaan. Deze vond plaats in de nacht van 4 op 5oktober vorig jaar.

Twee mannen kwamen tijdens deze nacht rond 02.30 uur de woning binnen door aan te bellen. Ze bedreigden de bewoner met een steekwapen. De overvallers sloegen het slachtoffer en bedreigden de man met intimiderende woorden: “Anders steken we jou.” Nadat ze de gehele woning hadden doorzocht, renden de mannen met een onbekend geldbedrag weg via de Arubastraat.

Volgens het slachtoffer spraken ze met een Antilliaans accent, waren ze in het donker gekleed en hadden ze een donkere huidskleur. Beide mannen droegen bivakmutsen. In de woning van het slachtoffer is DNA van de vermoedelijke daders aangetroffen; dit wordt momenteel nog onderzocht door het NFI.

Tips delen met de politie kan via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Blijft u liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.