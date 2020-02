Geur die Hoogkerker lekker vindt en buitenstaander vindt stinken komt niet terug

nieuws

foto BooST (Bert Oost)

De kenmerkende geur van de Suikerfabriek die in het najaar over Hoogkerk en Groningen trekt keert niet weerom, meldt de Westerkrant.



De Westerkrant schrijft:

‘Het was de laatste keer dat we de rook uit de schoorsteen van de Suikerfabriek zagen komen, omdat de Suikerunie stopt met het drogen van pulp. De laatste keer dat die herkenbare zoete geur door de wind over het dorp werd gedragen. De geur die de echte Hoogkerker lekker vindt en een buitenstaander vindt stinken. Het moment dat het duidelijk was dat de herfst zijn intrede weer had gedaan’.