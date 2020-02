Gestrande reizigers Gran Canaria kunnen maandag (via Schiphol) terug naar Eelde

Reizigers die van Groningen Airport Eelde naar Gran Canaria gevlogen zijn, maar daar door een zandstorm niet weg konden, kunnen maandagavond terug naar Schiphol vliegen. Dat meldt Groningen Airport Eelde namens TUIfly.

De gestrande reizigers kunnen vanaf Schiphol met bussen terug naar Eelde. De vlucht komt rond 23.10 uur aan op de luchthaven bij Amsterdam. De luchthaven verwacht dat de passagiers rond half twee in de nacht terug zijn in Drenthe. Ook omgekeerd wordt dezelfde route gevolgd.

Door de zandstormen vanuit de Sahara op de Canarische Eilanden is waren vakantiegangers vanaf de luchthaven veroordeeld tot een langer verblijf op de Spaanse eilandengroep.

Maar even serieus…. Het begint dus inderdaad hier in de bergen ook als een malle te waaien. #zandstorm. Wellicht wacht me een storm-chase-correspondentie klus? Haha! Filmmaker Ismaël Lotz is ter plekke… “Ismaël waar sta je?!” #grancanaria 😅🦅🌪 https://t.co/t79ET4bc1R

— Ismaël | Filmmaker (@ismaellotz) February 22, 2020