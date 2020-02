Gemeenteraad bespreekt bezuinigingen Wmo-vervoer

nieuws

foto: Kecko / Flickr.com

De gemeenteraad praat woensdagavond over de voorgenomen bezuinigingen op het Wmo-vervoer. Dit op initiatief van de SP. Ook vier gebruikers en belangenorganisaties komen aan het woord.

Op 1 april gaan in Groningen de nieuwe regels voor het Wmo-vervoer in. De SP richtte vorige maand een meldpunt in en daar kwamen ruim 70 klachten binnen. Zo gaat de kilometerprijs met 2 cent omhoog en mogen gebruikers maximaal 1500 kilometer per jaar reizen. Dat beperkt hun mogelijkheden om deel te nemen aan onder meer sociale activiteiten.

De SP wil aanpassing van de nieuwe regels. Ook zouden er veel klachten zijn over de taxi’s van Connection, die vaak niet op tijd komen.