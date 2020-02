Gemeente zag problemen met vergunning voor Kunstwerf niet aankomen

Volgens wethouder Roeland van der Schaaf kwam het besluit van de rechtbank om de omgevingsvergunning voor de Kunstwerf van tafel te vegen als een complete verrassing. Volgens de wethouder wordt een hoger beroep overwogen en wordt er een aangepaste vergunning gemaakt voor de locatie.

Het gegrond verklaarde bezwaar komt volgens Van Der Schaaf als een verrassing omdat er al eerder beroep was aangetekend tegen de vergunning, weliswaar in een andere vorm. Deze bezwaren werden afgewezen. Volgens de wethouder is nog niet duidelijk hoe lang de vertraging van de bouw gaat duren. De komende dagen wordt de bouwplaats veilig gemaakt, zodat het tot de herstart van de bouw kan blijven liggen.

Heemschut tekende het beroep op de omgevingsvergunning aan omdat het vindt dat het gebouw niet past in de gevelwand van de omliggende gebouwen en het afbreuk doet aan enkele karakteristieke villa’s achter het pand.