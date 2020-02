Gemeente wil Kunstwerf begin 2021 af hebben

nieuws

Bouwplek Bloemsingel, waar de Kunstwerf zou moeten komen Foto: Heemschut

De gemeente Groningen lijkt mogelijkheden te zien om de bouwvergunning voor de Kunstwerf in het Ebbingekwartier zo aan te passen, dat er binnen enkele maanden weer gebouwd kan worden aan het nieuwe cultuurcentrum.

Erfgoedvereniging Heemschut tekende bezwaar aan tegen de omgevingsvergunning voor het nieuwe pand. De rechter honoreerde dit bezwaar en legde de bouw tien dagen geleden stil. De gemeente laat in een stuk over de restauratie van ‘villa b’, ook gelegen op het Ebbingekwartier, weten dat het van plan is om dit pand tegelijk met de Kunstwerf op te leveren. Dat zou in het eerste kwartaal van 2021 moeten zijn.

Het bezwaar van Heemschut betrof vooral dat het beeldbepalend pand aan de Bloemsingel 8 nagenoeg geheel zou verdwijnen achter één van de oefenruimtes.