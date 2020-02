Gemeente wil 46 zieke kastanjes snel kappen

nieuws

Uit een inspectie die gemeente vorige maand liet uitvoeren blijkt dat 46 kastanjebomen gekapt moeten worden. De bomen leveren een dusdanig gevaar op dat de gemeente overgaat tot noodkap.

In de stadsdelen Binnenstad en Oude Wijken staan acht zieke kastanjes. Vier staan in het zuiden en westen van de Stad en de overige 34 bomen staan in Haren. De gemeente hoopt de bomen nog voor half maart geveld te hebben.

De gemeente zegt ernaar te streven om voor elke boom een nieuw exemplaar terug te planten. Ook zegt ze zorgvuldig om te gaan met dieren die in de bomen leven.