Gemeente trekt de wijken in voor ideeën over afval

nieuws

Deze week is een speciaal ‘afvalteam’ van de gemeente Groningen op diverse plekken in de gemeente aanwezig om aan inwoners ideeën te vragen over het toekomstige afvalbeleid.

In januari heeft de raad bepaald dat er in eerste instanties twee opties voor het toekomstige afvalbeleid verder moet worden onderzocht. Het gaat om de opties ‘extra voorzieningen’ en ‘Diftar per aanbieding’. In mei a.s. wordt er dan een definitieve keuze gemaakt voor één optie. De afvalteams gaan daarom nu de wijken in om de bewoners te bevragen over hun idee voor een nieuw afvalbeleid.

Een volledig schema voor het afvalteam is te vinden op de website van de gemeente Groningen.