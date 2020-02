Gemeente krijgt vijftien miljoen euro extra van Rijksoverheid voor wijkvernieuwing

De Rijksoverheid maakt binnenkort zo’n vijftien miljoen euro vrij om bij te dragen aan de wijkvernieuwing in de stad Groningen. Dat betekent volgens wethouder Van der Schaaf bijna een verdubbeling van het budget dat tot nu toe beschikbaar was.

Tot nu toe was er 4,5 miljoen beschikbaar voor wijkvernieuwing in De Oosterparkwijk, Beijum, De Wijert, Selwerd en de Indische buurt/de Hoogte. Daar komt nu dus 15 miljoen euro bij. Van Der Schaaf zegt bijzonder blij te zijn met het geld, want in september van vorig jaar meldde de wethouder nog dat hij vreesde voor de toekomst van de langlopende project: “Dit is echt fantastisch. Een verdubbeling van het budget betekent dat we dit project echt fatsoenlijk kunnen uitvoeren.”

Door de hoge structurele werkloosheid, lage gezondheid en eenzijdige woningvoorraad ontstaan er tal van problemen die de wijk niet zelf kan oplossen. Het Rijk investeert 15 miljoen euro in de wijken van Groningen-Noord om de tweedeling in de stad tegen te gaan en inwoners een beter perspectief te geven. Het geld is onderdeel van een zogenaamde Regio Deal. Daarin worden afspraken gemaakt om regionale opgaven integraal aan te pakken.