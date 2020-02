Gemeente: bomenkap bij Der Aa-kerk volgens de regels verlopen

nieuws

Foto: Casper Slotboom

De gemeente ontkent dat ze de kap van drie bomen bij de Der Aa-kerk heeft doorgezet om hoger beroep te voorkomen. Dat antwoordt het gemeentebestuur op vragen van de PvdD.

Volgens de gemeente is het herinrichtingsplan voor de kerk op zorgvuldige manier ontwikkeld, met de inbreng van omwonenden, ondernemers, erfgoedspecialisten en milieuorganisaties, waaronder De Bomenridders. Bovendien hadden de drie gekapte bomen een verminderde kwaliteit, met kans op tak- en stambreuk en mogelijke aantasting van de monumentale kastanjebomen rond de toren.

De rechtbank heeft het beroep van De Bomenridders voor een deel niet ontvankelijk en voor het overige deel ongegrond verklaard. De gemeente heeft daarop besloten de bomen te kappen voordat de vogels gaan broeden. De kap is gecompenseerd door het plaatsen van drie bomen in de Astraat en drie in de Brugstraat.

Met de uitspraak van de Rechtbank op 23 januari was de kapvergunning van kracht. De Bomenridders hebben hun hoger beroep op 1 februari per mail bij de Raad van State ingediend. De juridische afdeling van de gemeente was daar op maandag 3 februari, toen de bomen gekapt werden, niet van op de hoogte. Volgens de gemeente hebben het hoger beroep en de daadwerkelijke kap elkaar gekruist.