Geen reddingstrap voor honden (en baasjes) aan Van Starkenborghkanaal

Foto: Wouter Holsappel

De vereniging Hondvriendelijk Groningen heeft Rijkswaterstaat en de gemeente gevraagd om veiligheidsmaatregelen te nemen voor honden bij een losloopgebied aan het het Van Starkenborghkanaal.

De gemeente Groningen verplaatste de aanduiding voor het losloopgebied vorige week naar de andere kant van het pad, langs het water. Dit omdat op de strook aan de walkant van het pad veel afval en gebroken glas lag. Volgens een gebruiker van de plaats heeft haar hond daardoor een ontsteking opgelopen

In eerste instantie vroeg de vereniging om een reddingstrap of wild-uittreedplaats aan de kade van het water. Deze mochten hier echter niet geplaatst worden, want Rijkswaterstaat meent dat dit zwemmen in het druk bevaren kanaal gaat bevorderen.

Omdat in het losloopgebied al meerdere honden in de problemen zijn gekomen, waaronder een hond die verdronk op deze plek, heeft de vereniging Rijkswaterstaat en de gemeente nu gevraagd om hekken te plaatsen naast het water.