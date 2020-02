Gedeputeerde Nienke Homan wint Reuringprijs

nieuws

Gedeputeerde Nienke Homan is de winnaar van de Noorderpers Reuringprijs 2019. Ze kreeg de prijs woensdag uitgereikt tijdens een bijeenkomst van Noorderpers in Forum Groningen.

De jury roemt haar inzet voor de energietransitie in het algemeen en voor de betrokkenheid van het Noorden hierbij in het bijzonder. Homan kreeg een oorkonde en een beeldje van glaskunstenaar Alwin Overwater. De Reuringprijs is een initiatief van de Noorder Pers Sociëteit. Hij wordt sinds 2015 toegekend aan personen of organisaties die zich onderscheiden op communicatiegebied en voor positieve ‘reuring’ zorgen in het noorden.

De jury ziet Groningen als dé energieprovincie van Nederland. Voor de energietransitie, de overgang van fossiele brandstoffen naar meer duurzame vormen van energie, is volgens de jury visie nodig en een bevlogen ambassadeur. “Zo iemand is Nienke Homan. Ze hecht grote waarde aan duidelijke communicatie over de thema’s waarmee ze zich bezighoudt. De jury ziet in haar een moderne, gedreven politicus, die de communicatiemiddelen van deze tijd als geen ander weet te benutten,” aldus het juryrapport.