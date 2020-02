Geboren Groningse genomineerd als Amsterdammer van het jaar

nieuws

Foto: Jackie Mulder. Merel Huizinga.

De in de stad Groningen geboren muzikante Merel Huizinga maakt kans om Amsterdammer van het jaar te worden. Ze is genomineerd omdat ze mensen met elkaar verbindt met klassieke muziek.

Huizinga is 55 jaar en directeur van de Stichting Philomela in Amsterdam. Die stichting werd opgericht omdat mezzosopraan Huizinga voor de sultan van Oman had gezongen en een dag er na voor een verzorgingstehuis in Amsterdam. Zo ontstond het idee dat muziek ondanks het contrast voor iedereen is en verbindend is. Huizinga is familie van de Groninger historicus Johan Huizinga.

De uitreiking van de prijs door burgemeester Femke van Halsema is aanstaande zondag.

Stemmen kan hier.