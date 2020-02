GaragePark start met bouw 51 garageboxen in Groningen

nieuws

Het bedrijf Garage Park is begonnen met de bouw van een nieuw park met 51 garageboxen. Het park in de Industriebuurt biedt plek voor opslag- en bedrijfsruimte voor ondernemers.

Het is het eerste park van het bedrijf in Groningen. GaragePark heeft in totaal 26 parken. Bijna alle garageboxen zijn inmiddels verkocht. “Binnen het vastgoed vormt het beleggen in garageboxen een segment dat in een groeiende behoefte voorziet,” aldus directeur Rick Venema. ” Deze groei is mede het gevolg van de bedrijvigheid van zzp’ers, de toenemende verstedelijking en de groei van de bevolking.”

Het park krijgt camerabewaking en een beveiligde toegangspoort, plus een individuele alarminstallatie per box. Daarnaast heeft iedere box een eigen elektriciteitsmeter en heerst er een hoge sociale controle.