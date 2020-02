Gapend gat resteert van oude linde  

nieuws

Foto: Denise Humalda

Ook in het Noorderplantsoen zijn deze week bomen gekapt. In enkele gevallen is duidelijk te zien waarom dat is gebeurd.



De kap was al enkele maanden aangekondigd door middel van gele stippen op de betreffende bomen, waaronder de linde op de heuvel bij de Kruissingel. Aan de buitenkant, op de bast, was niets bijzonders te zien.

Eenmaal geveld werd aanschouwelijk dat een groot deel van het binnenste van de boom was weggerot. De daardoor ontstane holte strekte zich uit van ver boven de grond tot meer dan een meter onder de grond (foto).

Het gapende gat van de holte resteert nu nog in het achtergebleven restant van de oude linde.