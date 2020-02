Forse beurs voor vijf Groninger onderzoekers

nieuws

Vijf onderzoekers van de RUG en het UMCG hebben een Vici-beurs ontvangen van de NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Zij krijgen elk een bedrag van 1,5 miljoen euro.

Vici is één van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en is gericht op ervaren onderzoekers. Met dat geld kunnen zij de komende vijf jaar nieuw onderzoek doen. In totaal 32 onderzoekers krijgen een dergelijke beurs.

In Groningen gaat het om Judith Rosmalen (hoogleraar psychosomatiek), Liesbeth Veenhoff (adjunct hoogleraar celbiologie), Matthias Heinemann (hoogleraar moleculaire systeembiologie), Giovanni Maglia (hoogleraar moleculaire biologie) en Fanny Janssen (adjunct hoogleraar demografie).

Rector magnificus Cisca Wijmenga is opgetogen over de toekenningen: “In de Vici-ronde van 2018 visten RUG en UMCG achter het net. Gelukkig is dat in de ronde 2019 goedgemaakt met maar liefst vijf onderzoekers, van wie ook nog eens drie vrouwelijke.”