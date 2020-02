Flink gaslek in bouwput Venuslaan: “Je ruikt het heel erg”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een bouwput aan de Venuslaan in de Groningse wijk Paddepoel is zaterdagavond een gaslekkage ontstaan. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van een aardgaslekkage kwam rond 19.00 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een bluswagen ter plaatse stuurden. “De lekkage bevindt zich in een bouwput”, vertelt Ten Cate. “In de wijk zijn ze bezig met werkzaamheden voor WarmteStad. Vanavond werd er door buurtbewoners ineens gas geroken. Ik sta hier nu vlakbij de bouwput en ik kan je verzeker dat je het heel erg ruikt.” Behalve de brandweer en de politie kwam ook de dienst Handhaving ter plaatse. “Zij hebben afzetlinten gespannen zodat mensen niet kunnen passeren.”

Een storingsmonteur van energiebedrijf Enexis was rond 19.30 uur aanwezig. “De brandweer heeft zojuist uit voorzorg een brandweerslang uitgerold. Als de gaslucht te sterk wordt kunnen ze een vernevelingsscherm opzetten zodat de gaslucht neerslaat en er geen gevaar voor de omgeving is. Op dit moment hebben ze deze slang standby gelegd.”

Later meer.