nieuws

Deze woensdag zijn de appartementen van Ebbe opgeleverd en de sleutels aan de huurders overhandigd.



Ebbe is gebouwd aan het Boterdiep naast het Student Hotel. Het gaat om 32 twee- en driekamer huurappartementen in de vrije sector, verdeeld over vier woonlagen. Er zijn nog enkele appartementen beschikbaar. Huurprijs rond de duizend euro.

Op de begane grond komt een kantoor, een kinderdagverblijf en nog een ander bedrijf.