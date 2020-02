File tussen Groningen en Haren door ongeval

nieuws

Foto: Martin Nuver / 112groningen.nl

Op de A28 ter hoogte van Haren is dinsdagmiddag een ongeval gebeurd met een personenauto. Daardoor staat er file tussen het Julianaplein en de afrit Haren.

Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen bij het ongeval. In ieder geval één ambulance was ter plaatse om de inzittenden van de auto te controleren. Of er ook iemand meegenomen is naar een ziekenhuis is niet duidelijk.

De rechterrijstrook van de A28 werd afgesloten. De vertraging kan oplopen tot drie kwartier.

Op de #A28 kom je vanuit Groningen in de file door een ongeval ter hoogte van Haren. Er blijft voorlopig één rijstrook beschikbaar. pic.twitter.com/USq6d1YlcU — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) February 4, 2020