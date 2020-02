Fietser zwaargewond bij verkeersongeluk Peizerweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk woensdagavond op de Peizerweg is een fietser zwaargewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 20.40 uur. “Het lijkt behoorlijk ernstig”, zegt Ten Cate die bij het ongeluk ter plaatse is. “Een fietser is door nog onduidelijke oorzaak geschept door een personenauto. Het slachtoffer is daarbij op de voorruit terecht gekomen.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Politieagenten hebben de Peizerweg afgesloten voor het verkeer. Behalve een ambulance is ook het MMT, het Mobiel Medisch Team, ter plaatse. Zij assisteren de ambulancemedewerkers bij de behandeling van het slachtoffer.”

Tekst gaat verder onder de foto





Politieagenten doen onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Met spoed naar ziekenhuis

Rond 21.20 uur ziet Ten Cate dat het slachtoffer naar het ziekenhuis wordt gebracht. “Ze hebben het afgelopen half uur de fietser gestabiliseerd. Zojuist is het slachtoffer onder begeleiding van een trauma-arts in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dit gebeurde met zwaailicht in sirene ingeschakeld.”

De politie is direct begonnen met een onderzoek naar de toedracht. “De VOA, de Verkeers Ongevallen Analyse, is ter plaatse. Zij bekijken de situatie, maken foto’s en voeren metingen uit.”

Later meer.