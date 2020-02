Fietser gewond bij verkeersongeluk Verlengde Hereweg

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Bij een verkeersongeluk woensdagmiddag op de Verlengde Hereweg is een fietser gewond geraakt. Dat meldt Raymond Meter van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 14.30 uur ter hoogte van de kruising met de Van Iddekingeweg. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Meter. “Zoals ik het bekijk is een fietser in botsing gekomen met een vrachtwagen.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Agenten hebben een deel van de straat afgezet zodat er een veilige werksituatie ontstond voor de ambulancemedewerkers. Zij hebben het slachtoffer behandeld. Daarna is deze met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De schade aan de fiets en aan de vrachtwagen valt ogenschijnlijk mee. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.