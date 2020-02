Fietser gewond bij verkeersongeluk, scooterrijder rijdt door

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op het Europapad is in de nacht van vrijdag op zaterdag een fietser gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 00.10 uur ter hoogte van de kruising met de Helperzoom. “Een fietser en een scooterrijder zijn door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing gekomen”, vertelt Ten Cate. “De fietser is daarbij ten val gekomen, de scooterrijder ging er echter vandoor.” Volgens de incidentfotograaf kwam hij niet ver. “Ik hoor hier verhalen dat de scooterrijder door andere jongeren gesommeerd is om te stoppen. Enige tijd later is de bestuurder teruggekeerd naar de plek van het ongeluk.”

Op de ongevalslocatie zijn op dat moment al ambulancemedewerkers en agenten ter plaatse. “Bij de scooterrijder is direct een blaastest afgenomen. Een agent vertelde dat dat er niet goed uit ziet. De bestuurder is daarop aangehouden en meegenomen naar het bureau.” Op het bureau volgt een tweede blaastest waar met specialistische apparatuur exact kan worden vastgesteld hoeveel µg/l zich in het lichaam van een persoon bevindt. De fietser is met onbekende verwondingen in de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De scooter raakte bij het ongeluk beschadigd.