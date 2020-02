Fietser gewond bij botsing graafmachine Admiraal de Ruyterlaan

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk dinsdagmiddag op de Admiraal de Ruyterlaan is een fietser gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 12.05 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk”, vertelt Ten Cate. “In de straat was men bezig om een graafmachine op een aanhanger te plaatsen. De schep van de kraan stak hierbij uit. De fietser heeft dit waarschijnlijk niet gezien en is daarop gebotst.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer behandeld. Daarna is deze met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie doet onderzoek naar de toedracht.