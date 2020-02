Fietser geschept bij verkeersongeluk op Hoendiep

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagavond op het Hoendiep is een fietser gewond geraakt. Dat melden verschillende incidentenwebsites.

Het ongeluk gebeurde rond 20.05 uur ter hoogte van de kruising met de Energieweg. “Hoe het precies kon gebeuren is nog onbekend”, vertelt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Een fietser werd geschept door een wit bestelbusje. Daarbij knalde de fietser tegen het voorraam.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Terwijl politieagenten het overige verkeer in goede banen leidden ontfermden ambulancemedewerkers zich over het slachtoffer. “Deze is in een ambulance behandeld en daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

Het bestelbusje liep bij het ongeluk flinke schade op aan de voorruit. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.