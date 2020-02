Fietser en auto botsen op Overwinningsplein

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk woensdagmiddag op het Overwinningsplein in de stad zijn een fietser en een automobilist met elkaar in botsing gekomen. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 12.45 uur ter hoogte van het winkelcentrum. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onduidelijk”, vertelt Ten Cate. “Hulpdiensten waren snel ter plaatse. De fietser was ten val gekomen en is door een verpleegkundige nagekeken. Het slachtoffer hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

In de auto zaten behalve een bestuurder ook twee kinderen. “Politieagenten hebben deze kinderen een knuffelbeer gegeven omdat ze flink geschrokken waren.” De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.