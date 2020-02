FC Groningen onderuit bij Willem II

sport

FC Groningen heeft vrijdagavond in Tilburg de wedstrijd tegen de nummer vijf, Willem II, met 3-1 verloren. Groningen blijft achtste in de eredivisie met 35 punten uit 25 wedstrijden.

FC Groningen, met debutant Thomas Poll in de basis, begon beter met de eerste mogelijkheden. De grootste kans was na 19 minuten voor Jordens Peters van Willem II. Zijn kopbal werd gestopt door Sergio Padt. De Tilburgers werden daarna sterker en na balverlies bij FC Groningen maakte Ché Nunnely er na 27 minuten 1-0 van. Na 40 minuten werd het 2-0 door een schot van Vangelis Pavlidis.

Ahmed el Messaoudi schoot vlak na de rust voor Groningen net naast. Daarna volgde een rommelige fase op het zware veld. Willem II ging er beter mee om en kwam na 64 minuten op 3-0 via Mats Köhlert. Na een corner in de 74e minuut kwam FC Groningen terug tot 3-1 via El Messaoudi, die van dichtbij raak schoot. Verder dan dat lieten de Brabanders het niet komen.