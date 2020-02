FC Groningen in subtop na winst op Sparta

sport

Foto: Sportphotoagency.com

FC Groningen heeft zondagmiddag in Rotterdam met 2-1 gewonnen van Sparta. FC Groningen nestelde zich daarmee in de subtop van de eredivisie.

Na een overtreding van Mike te Wierik kreeg Sparta na 18 minuten een strafschop. De inzet van Mohamed Rayhi werd gestopt door Sergio Padt. Vier minuten later kwam Groningen op voorsprong via Joel Asoro. FC Groningen was beter en tien minuten later schoot Ramon Pascal Lundqvist de 0-2 binnen.

Direct na rust kreeg Sparta weer een strafschop. Rayhi was dit keer wel de sterkste: 1-2. In het vervolg van de wedstrijd probeerde Sparta het nog wel maar FC Groningen gaf niets meer weg.