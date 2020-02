FC Groningen aanvoerder Te Wierik definitief naar Derby County

sport

Foto: sportphotoagency.com

Mike te Wierik gaat FC Groningen aan het einde van dit seizoen verlaten. De aanvoerder gaat definitief voor drie jaar naar het Engelse Derby County.

Derby County speelt op het tweede niveau in Engeland en oud international Philp Cocu is er trainer. De 27-jarige Te Wierik is aan zijn derde seizoen bezig bij FC Groningen. Het contract met de verdediger loopt aan het einde van dit seizoen af, waardoor FC Groningen geen transfersom krijgt.

FC Groningen deed Te Wierik ook een aanbod, maar dat sloeg hij af. “Het is een droom van mij om in Engeland te voetballen”, aldus Te Wierik. “En als die kans zich voor doet dan wil je hem pakken. Ik ben nu 27 en kan eigenlijk niet langer wachten”.