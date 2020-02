Faculteit Letteren onderzoekt toekomstige huisvesting

nieuws

Foto: Google Streetview

De Faculteit der Letteren is toe aan betere huisvesting toe en onderzoekt de mogelijkheden voor een verbouwing of verhuizing. Dat meldt de Universiteitskrant.

Het grootste deel van de faculteit is gehuisvest in het Harmoniecomplex. Dat voldoet niet meer aan de eisen en wensen van de gebruikers. In eerste instantie wordt gedacht aan herinrichting van het complex.

De letterenfaculteit is nu verspreid over de binnenstad, maar de medewerkers zien het liefst alle opleidingen in hetzelfde gebouw. In 2023 komt er meer ruimte in het Harmoniecomplex, omdat de rechtenfaculteit dan vertrekt naar het voormalige band van de bibliotheek aan de Oude Boteringestraat. Tegen die tijd is er ook meer bekend over de nieuwe huisvesting van de letterenfaculteit.