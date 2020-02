Expositie in Groninger Museum over 75 jaar bevrijding

nieuws

Het Groninger Museum presenteert vanaf 14 maart de expositie ‘En tóch staat de Martini – 75 jaar bevrijding van Groningen’.

De expositie is veelomvattend: van originele legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog tot souvenirs die Groningers bewaard hebben. Authentieke filmbeelden en ooggetuigenverslagen brengen de sfeer van de oorlogsjaren en de bevrijding tot leven. Ook de collaboratie, het verzet en de vervolging van de Joodse gemeenschap komen aan bod.

De titel “En tóch staat de Martini” is ontleend aan een boekje dat kort na de bevrijding verscheen. De auteurs gebruikten de Martinitoren als symbool voor heel Groningen: er was veel geleden, maar in de kern hadden de Groningers zich er wél doorheen geworsteld. De Martinitoren bleek onverwoestbaar.

De expositie staat stil bij vele facetten van de oorlog en de bezetting in Stad en Ommeland. Verzet en collaboratie komen aan bod, net als de vervolging van de Joodse gemeenschap. Maar ook het leven van al die mensen die niet vervolgd werden, en het liefst hun gewone leven wilden voortzetten.