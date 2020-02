Europees avontuur Lycurgus voorbij

sport

SAMEN. Lycurgus is gestrand in de achtste finale van de Challenge Cup. De Groninger volleyballers moesten, na de uitnederlaag tegen het Franse Montpellier, woensdagavond thuis met 3-0 of 3-1 winnen om een ‘golden set’ af te dwingen, maar na drie gespeelde sets was het 1-2. Lycurgus verloor uiteindelijk met 1-3.

De thuisploeg begon voortvarend, maar na 13-10 scoorden de Fransen 7 punten op een rij. Die klap kwam Lycurgus niet meer te boven, en Montpellier liep uit naar 18-24. Het derde setpunt werd gepakt: 20-25. In de tweede set kwam Lycurgus achter te staan met 19-22, maar nu waren het de Groningers die 6 punten achter elkaar scoorden, zodat de set eindigde in 25-22.

De Fransen namen meteen revanche. Het werd al snel 2-9, en het verschil van zo’n 7 punten bleef lange tijd in stand. De set eindigde bij 14-25. De vierde set was zeer spannend. Lycurgus wist 2 matchpunten van Montpellier weg te werken, kwam vervolgens zelf op setpunt, maar verloor toch met 26-28.

De ploeg van coach Arjan Taaij kan zich nu gaan opmaken voor de bekerfinale tegen Draisma Dynamo uit Apeldoorn. Die wedstrijd vindt komende zondag om 13.00 uur plaats in Den Bosch.