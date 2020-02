Ernstig verkeersongeluk Odenseweg: snorfietser zwaargewond

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een ernstig verkeersongeluk op de Odenseweg is vrijdagmiddag een snorfietser zwaargewond geraakt. Dat melden verschillende incidentenwebsites.

Het ongeluk vond plaats rond 14.50 uur ter hoogte van de kruising met de Sint Petersburgweg. “Het gaat om een aanrijding tussen een auto en een snorfiets”, vertelt Raymond Meter van de incidentenwebsite meterfotografie.nl. “Hoe dit precies heeft kunnen gebeuren is onbekend.” Hulpdiensten waaronder een ambulance, de politie en een traumahelikopter waren snel ter plaatse. “Ook de brandweer is uitgerukt. Zij hebben schermen geplaatst om het ongeluk af te sluiten voor mensen die staan te kijken.”

Tekst gaat verder onder de foto





Hulpverleners verlenen eerste hulp. Ambulancemedewerkers krijgen daarbij hulp van het MMT die met een helikopter ter plaatse zijn gekomen. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Met spoed naar het ziekenhuis

Rond 15.20 uur meldt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl dat het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis wordt gebracht. “Een arts van het MMT, het Mobiel Medisch Team, reist met de ambulance mee. De ziekenwagen is met zwaailicht en sirene ingeschakeld vertrokken.” Vanwege het ongeluk is de Odenseweg tussen de Sontbrug en de kruising met de N46 volledig afgesloten. De politie is inmiddels begonnen met een onderzoek naar de toedracht.

Derde ongeluk deze week

Het ongeluk vrijdagmiddag op de Odenseweg is het derde ongeluk dat deze week op die locatie plaatsvindt. Afgelopen woensdag werd een fietser geschept door een automobilist. De fietser raakte daarbij gewond. Later op de dag botsten in de straat twee auto’s op elkaar. Een automobilist remde voor een aantal voetgangers die bij een zebrapad overstaken. Een achteropkomende automobilist zag te laat dat er geremd werd waardoor een kop-staart botsing het gevolg was. Niemand raakte hierbij gewond.

Noot:

Aanvankelijk werd in dit artikel gesproken over een scooterbestuurder die gewond was geraakt. Dit blijkt een snorfietser te zijn.

Deel dit artikel: