Ergün S. betuigt spijt bij eerste zitting in strafproces bioscoopmoorden

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie / beeldbewerking: OOG Tv

Ergün S, de verdachte van de moorden in bioscoop Pathé van afgelopen oktober, kwam vrijdag over uit de gevangenis in Scheveningen voor de eerste dag van zijn strafproces. De verdachte betuigde daar spijt voor zijn daden.

De verdachte verklaard spijt te hebben van zijn daden. Volgens S. verkeerde hij in een psychose en gaat het nu hij medicijnen gebruikt een stuk beter met hem. De rechter beteugelde S. toen hij een gedicht wilde voordragen.

Er werd een extra zaal ingericht waar de zitting via een videoverbinding kan worden gevolgd, vanwege de grote belangstelling van de pers en de grote hoeveelheid betrokken rechercheurs.

Het proces tegen de verdachte begint met een pro-forma zitting van ongeveer een uur. Volgens de officier van justitie is het onderzoek afgerond. In april wordt de verdachte opgenomen in het Pieter Baan Centrum. De volgende pro forma-zitting is daarom op 7 mei.