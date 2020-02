Elker heeft financiële zorgen, gebouw ‘Het Poortje’ verdwijnt mogelijk

nieuws

Voormalige jeugdinrichting 'Het Poortje'

De voormalige jeugdinrichting ‘Het Poortje’ aan de Hoogeweg in Reitdiep verdwijnt mogelijk. Dit komt omdat de jeugdzorginstelling Elker een begrotingsgat van 3,5 miljoen euro moet dichten.

De afgelopen jaren is het aantal kinderen dat in de ‘jeugdzorg plus’-regeling zit enorm gedaald. Dat zorgt er ook voor dat er een stuk minder inkomsten zijn. Elker wil graag bezuinigen zonder dat het personeel daar de dupe van is, dus wordt gekeken naar de gebouwen die de organisatie bezit.

‘Momenteel krijgen we het gebouw aan de Hoogeweg simpelweg niet vol’, zegt perswoordvoerder Géanda Prozée, ‘dus daarom is het een logische stap om dit gebouw te verkopen.’ De verkoop heeft verder niet veel gevolgen voor de kinderen: ‘We proberen alle kinderen te herplaatsen op een andere locatie binnen de organisatie.’