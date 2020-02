Einde dreigt voor Hoogkerker Toneelvereniging zonder nieuwe spelers

nieuws

Foto: Google Maps Streetview

Volgens de Hoogkerker Toneel Vereniging houdt de vereniging na zestig jaar op te bestaan als er dit jaar niet genoeg nieuwe mensen bij komen, zo meldt Hoogkerkonline.nl.

“Dit is wat we al jaren roepen. Soms kwamen er mondjesmaat wat nieuwe leden bij, helaas zijn er in de laatste jaren ook weer een aantal mee gestopt zodat wij nu een tekort hebben. Bij deze oproep willen we nadrukkelijk vertellen dat als er dit jaar geen nieuwe mensen bij komen, HTV ophoudt te bestaan. Wij kunnen met de mensen die nu bij HTV zijn geen, leuk stuk ten tonele brengen”, zo schrijft de vereniging.

“Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om op het podium te staan, mensen die het leuk vinden om te helpen als regisseur, souffleur of om te helpen bij de toneelaankleding. Ook zijn we op zoek naar personen die verstand hebben van licht en geluid.”