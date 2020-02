Eetcafé De Buurvrouw maakt afhaalmaaltijden voor minima

nieuws

Foto: Website Eetcafe de Buurvrouw

Eetcafé De Buurvrouw maakt zaterdagmiddag en -avond afhaalmaaltijden klaar voor mensen met een kleine portemonnee. Aangemelde gezinnen kunnen een maaltijd afhalen voor 50 cent per persoon.

Volgens het eetcafé loopt het storm op de maaltijden. Het benadrukt dan ook dat de acties bedoeld is voor gezinnen die niet tot nauwelijks iets te besteden hebben. ‘Aangezien het op is op is, wees niet degene die best de centjes ervoor heeft die een maaltijd inpikt van een gezin die het nodig heeft’, zo schrijft het Eetcafé op Facebook.

Het restaurant maakt de maaltijden omdat De Makro kilo’s varkensvlees gedoneerd heeft voor de actie. Aanmelden kan via Facebook, de actie geldt zolang de voorraad strekt en geldt alleen voor aankomende zaterdag.