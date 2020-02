Eerste zege VVG, verlies voor PKC’83 en Oranje Nassau

sport

Foto Martijn Minnema. VV Groningen - Leeuwarder Zwaluwen

In de zaterdag Eerste Klasse E was er eindelijk winst voor VV Groningen, Leeuwarder Zwaluwen werd met 5-2 verslagen. Oranje Nassau verloor de topper tegen Pelikaan S met 2-1 en PKC’83 verloor uit bij SVI door een treffer in de laatste minuut.

Door Martijn Minnema

VV Groningen had tot vanmiddag pas 2 punten en had thuis alles verloren. Daar kwam vanmiddag verandering in. Na rust werd een 1-2 achterstand omgebogen in een 5-2 zege. In een gelijkopgaande eerste helft kwam Leeuwarder Zwaluwen na een kwartier wat gelukkig op voorsprong toen een VVG verdediger de bal in eigen doel gleed. In de 25′ minuut bracht Yassine Yetefti VVG met een geplaatst schot op gelijke hoogte maar Leeuwarder Zwaluwen nam na een mooie aanval in de 32′ minuut via Robbin Kleefstra opnieuw de leiding. Korte tijd later werd de 2-2 onterecht afgekeurd wegens vermeend hinderen van de keeper.

VVG kwam na rust goed uit de kleedkamer en dat leidde vlot tot de 2-2 van Edu de Jonge Rosa. VVG ging op jacht naar meer, Jordy Kailie maakte er een kwartier voor tijd 3-2 van en in de slotfase liep VVG via Supriata en Lopes nog uit naar 5-2.

PKC’83 verloor in Zwolle door een treffer van Youp Kok in de 90′ minuut met 1-0 van nummer 3 van SVI.

PKC’83 staat voorlaatst en zag VVG het gat verkleinen tot 3 punten. Broekster Boys verloor vanmiddag en staat 1 punt voor op PKC’83. Alleen de nummer laatst degradeert.

Oranje Nassau zakte van de eerste naar de vierde plaats door de topper bij Pelikaan S met 2-1 te verliezen. ON kwam na 16 minuten op 0-1 via Dennis Molema maar zag Pelikaan S na een half uur op gelijke hoogte komen via Bellghroub. In een gelijkopgaande tweede helft waarin beide ploegen voor de winst gingen was Pelikaan S de gelukkigste, na een ongelukkige handsbal van Walid Barhouss ging de bal vijf minuten voor tijd op de stip. De penalty werd benut door Fahim Bellghroub die zo zijn tweede van de middag maakte.

In 2J won Gorecht thuis van FC Meppel, Bob Poorta en Sven Hazewinkel bogen in het laatste kwart van de wedstrijd een 0-1 achterstand om in een 2-1 zege. Gorecht staat derde op 6 punten van de koploper. The Knickerbockers speelde uit bij De Griffioen met 0-0 gelijk en blijft voorlaatste.