Drugsdealer ingerekend aan Sontplein

Foto: e-Magine Art via Flickr (CCY 2.0)

De politie heeft op 6 februari in Groningen een 20-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht aangehouden voor het bezit en de handel in verdovende middelen.

De man werd op heterdaad betrapt bij de verkoop van verdovende middelen die hij op de digitale berichtendienst Telegram te koop had aangeboden. Daarop begon de politie met een onderzoek en kwam de verdachte in beeld.

Hij werd op het Sontplein in Groningen aangehouden tijdens een overdracht van verdovende middelen. De man had de koper honderd XTC-pillen verkocht.

Bij het doorzoeken van zijn auto werden nog eens zeven XTC-pillen, een zakje cocaïne, een mes, drie boksringen en een vals briefje van 50 euro in beslag genomen. Dat lot trof ook de auto van de verdachte. In een woning in Groningen waar hij regelmatig verbleef, werd nog een tasje met ongeveer honderd XTC-pillen en verschillende zakjes met kleine hoeveelheden MDMA-poeder, amfetamine en cocaïne gevonden. De verdachte is inmiddels weer vrij, maar moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.