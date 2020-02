Drie verenigingen fuseren tot Turnstad Groningen

sport

Foto: kvgroningen.nl

De drie turnverenigingen in de stad zijn gefuseerd tot Turnstad Groningen. Het gaat om GVAV Rapiditas, GV Olympia en CSV Kracht & Vriendschap.

Het idee voor de fusie ontstond toen de drie verenigingen gezamenlijk een turnhal gingen gebruiken in de sporthal Europapark. Er werd daarvoor al gesproken over samenwerking, maar op de werkvloer werd die concreter. De ambities en doelen van de drie verenigingen waren hetzelfde.

Turnstad Groningen is met 1400 leden de grootste gymnastiekvereniging van Noord Nederland en staat in de top 10 van Nederland. Behalve in de turnhal wordt er nog op diverse andere plekken in en rond Groningen gesport door de vereniging.