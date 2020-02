Drie tieners aangehouden voor openlijke geweldpleging Wilgenpad

nieuws

Zaterdagavond heeft de politie drie jongens (twee 12-jarigen en een 13-jarige) uit Groningen aangehouden. Zij vielen fietsers op het Wilgenpad lastig en vernielden even later verkeersborden op de Eikenlaan.



‘Vanwege het feit dat fietsers/wandelaars op en rondom het Wilgenpad de laatste tijd vaker door jeugd worden belaagd surveilleren wij daar regelmatig. Zo ookzaterdagavond. We zijn zowel opvallend als onopvallend aanwezig. Zo zagen we dit drietal gisteravond op het WIlgenpad waar ze fietsers intimideerden en belaagden. Er werd geschreeuwd en met een riem op de grond geslagen terwijl de fietsers er langs reden of ze moesten stoppen. Daarna liepen de jongens door richting de Eikenlaan en vernielden daar een paar verkeersborden. We hebben de jongens aangehouden op de Beukenlaan’, meldt de politie.

‘Fietste u zaterdagavond op het Wilgenpad en/of in de omgeving en werd u lastig gevallen door jongeren? Laat het ons weten en neem contact met ons op via 0900-8844. Juist door dit soort feiten bij ons te melden weten wij wat er speelt en kunnen wij actie ondernemen’.