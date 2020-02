Drie Groningse gymnastiekverenigingen fuseren tot Turnstad Groningen

Groningen heeft er een nieuwe gymnastiekvereniging bij: Turnstad Groningen. Het kan kloppen dat je de nieuwe vereniging nog niet kent en dat de namen GVAV Rapiditas, Olympia en Kracht en Vriendschap je bekender voorkomen. De drie gymnastiekverenigingen zijn gefuseert tot Turnstad Groningen.

Dit hebben ze gedaan, omdat het steeds moeilijker wordt om bestuursleden te vinden. De turners en turnsters zijn blij met de fusie. ‘Nu kunnen we ook iets van elkaar leren’, zegt Vera. ‘Nu kan je ook naar tips van andere trainers luisteren’, zegt Hugo.

Vorig jaar zijn de drie gymnastiekverenigingen afzonderlijk in de turnhal in het Europapark gekomen. Daar kwamen ze erachter dat als ze zouden gaan fuseren, het makkelijker was om bestuursleden te vinden en dat ze de turners en turnsters meer trainingsuren konden bieden. ‘Je moet wel goed oefenen voor wedstrijden. Anders krijg je geen podiumplaats’, zegt Hugo. ‘Nu hebben de trainers de tijd om ons goed te helpen’, zegt Silke.

Turnstad Groningen vindt het belangrijk dat iedereen die graag beweegt dat op een leuke manier kan doen. ‘Sport en bewegen staat voorop, maar in de turnhal gaat het ook om het wedstrijd element. Daarmee hopen we zowel in de regio als nationaal mee te kunnen tellen en wat medailles te halen’, zegt Daphne Veldman.